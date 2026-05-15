MET се слива с Neue за $1,5 млрд.

Нюйоркският Metropolitan Museum of Art се слива с Neue Galerie, галерията на милиардера Роналд Лау,дер - екс собственик на бТВ, за немско и австрийско модерно изкуство, пише Уолстрийт джърнъл. ???? https://on.wsj.com/4uPv1IR
Met ще поеме собствеността над 25-годишния музей на Лаудер през 2028г., като ще го преименува на Met Neue Galerie.
Сред 600-те шедьовъра в колекцията са Портретът на Аделе Блох-Бауер - световноизвестната картина на Климт от 1907 г.
“Това са икони в историята на изкуството и ние сме невероятно развълнувани,” коментира директорът на Met Макс Холайн, австриец, работил за Neue 20 г.
“Виена от 1900-те и Берлин от 1920-те са епицентърът на развитието на модерното изкуство и Роналд го разбираше дълбоко”, допълва босът.
