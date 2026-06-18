Москва е подложена на мащабна украинска атака с дронове

Москва е била подложена на поредна мащабна атака с украински безпилотни летателни апарати, като руската противовъздушна отбрана е унищожила най-малко 194 дрона, насочени към столицата през нощта, съобщи кметът на града Сергей Собянин.

По думите му по-голямата част от атаката е била отблъсната от системите за противовъздушна отбрана, които са продължили да прехващат приближаващи се дронове и в четвъртък сутринта.

Няколко безпилотни апарата са достигнали до Московската петролна рафинерия в югоизточния район Капотня. На място са изпратени противопожарни екипи.

Отломки от свален дрон са причинили незначителни щети на сграда в търговския център „Садовод“ в югоизточната част на Москва. По информация на кмета няма пострадали.

По време на атаката и четирите международни летища на Москва временно са преустановили полетите си, съобщи руската Федерална агенция за въздушен транспорт.

В Московска област дрон е ударил жилищен блок в град Жуковски, съобщи губернаторът Андрей Воробьов. Няма ранени, а жителите на сградата са били евакуирани.

Жена е получила леки наранявания, след като отломки от безпилотен апарат са паднали върху покрива на дома ѝ край град Електростал, на около 58 километра източно от столицата.

Според губернатора автомобил също се е запалил след удар от отломки от дрон.

Покривът на търговския център „Белая Дача“, разположен край Московския околовръстен път източно от столицата, се е запалил вследствие на атаката. По-късно ръководството на комплекса е обявило временното му затваряне.

Отломки от дронове са паднали и в няколко района на близкия град Люберци. Нанесени са щети и на частни домове в района на град Чехов, на около 50 километра южно от Москва.

Руското министерство на отбраната съобщи, че от сряда вечерта насам в цялата страна са били свалени над 550 украински безпилотни летателни апарата. Прехващания са извършени в Московска, Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Владимирска, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Смоленска, Тамбовска, Тверска, Тулска, Ростовска и Рязанска област, както и над Крим и над Азовско море.

При атака с дрон срещу град Гуково в Ростовска област е загинал един човек, а други двама са били ранени, съобщи губернаторът Юрий Слюсар.

Пламен Валентинов