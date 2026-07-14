Над 10 000 жертви на еврожегите за месец

Най-малко 10 хиляди души са загинали в резултат на екстремните горещини в Европа. Това показват данните на Европейския център за мониторинг на смъртността.
През седмицата от 22 до 28 юни в Европа са отчетени над 10 650 случая на свръхсмъртност, като повече от 9 000 от починалите са били на възраст над 65 години. Най-силно засегнати са Белгия и Франция, докато в Испания, Нидерландия и Швейцария също е отчетено повишение на смъртността.
Експертите посочват, че основната причина за рязкото увеличение е продължителната екстремна жега, натоварила сериозно сърдечно-съдовата и дихателната система на най-уязвимите групи от населението.
Кирил Пламенов
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Девет европейски държави заедно с ...
бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
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