Над 10 000 жертви на еврожегите за месец

Най-малко 10 хиляди души са загинали в резултат на екстремните горещини в Европа. Това показват данните на Европейския център за мониторинг на смъртността.

През седмицата от 22 до 28 юни в Европа са отчетени над 10 650 случая на свръхсмъртност, като повече от 9 000 от починалите са били на възраст над 65 години. Най-силно засегнати са Белгия и Франция, докато в Испания, Нидерландия и Швейцария също е отчетено повишение на смъртността.

Експертите посочват, че основната причина за рязкото увеличение е продължителната екстремна жега, натоварила сериозно сърдечно-съдовата и дихателната система на най-уязвимите групи от населението.

Кирил Пламенов