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14.07.2026 09:45

Над 10 000 жертви на еврожегите за месец

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Най-малко 10 хиляди души са загинали в резултат на екстремните горещини в Европа. Това показват данните на Европейския център за мониторинг на смъртността.


През седмицата от 22 до 28 юни в Европа са отчетени над 10 650 случая на свръхсмъртност, като повече от 9 000 от починалите са били на възраст над 65 години. Най-силно засегнати са Белгия и Франция, докато в Испания, Нидерландия и Швейцария също е отчетено повишение на смъртността.


Експертите посочват, че основната причина за рязкото увеличение е продължителната екстремна жега, натоварила сериозно сърдечно-съдовата и дихателната система на най-уязвимите групи от населението.


Кирил Пламенов


 


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки