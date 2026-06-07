Наградиха ученици, помогнали за залавянето на пиян шофьор в Бургаско

Трима ученици от Бургас бяха отличени от Районната прокуратура за проявена гражданска отговорност и съдействие при задържането на водач, управлявал автомобил в нетрезво състояние.

Наградите бяха връчени от районния прокурор на Бургас Мария Маркова. Отличени са Коста Кичев, сестра му Стела Кичева и Росен Ранков, които на 9 май тази година предотвратили потенциално тежък пътен инцидент.

Тогава младежите забелязали автомобил, движещ се опасно по пътя от к.к. Слънчев бряг към Бургас. По думите им колата навлизала в насрещното движение и криволичела между лентите. Те незабавно подали сигнал на телефон 112 и започнали да следват превозното средство, като предоставяли информация на органите на реда.

Малко по-късно автомобилът спрял, а водачът го напуснал. Коста Кичев и Росен Ранков проследили мъжа, докато Стела Кичева поддържала връзка с полицията и насочвала служителите към точното местоположение.

След пристигането на полицейските екипи било установено, че шофьорът е управлявал автомобила с 3,18 промила алкохол в кръвта. Срещу него е било образувано наказателно производство, а впоследствие е осъден с влязла в сила присъда.

По време на церемонията Мария Маркова връчи почетни грамоти и предметни награди на Коста Кичев и Стела Кичева, които са ученици в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" в Бургас. Росен Ранков, възпитаник на Професионалната гимназия по механотехника и електроника, ще получи отличието си на по-късен етап.

Прокурор Маркова поздрави учениците за проявените смелост и високо гражданско съзнание, като подчерта, че постъпката им е пример за активно и отговорно поведение.

На събитието присъства и наблюдаващият прокурор по случая Дилиян Царев. Той отбеляза, че вместо да останат безучастни или да търсят популярност в социалните мрежи, тримата младежи са предприели адекватни действия, които са могли да предотвратят много по-тежки последици.

Награждаването беше уважено и от окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев. Той благодари на учениците за проявената доблест и отговорност, които според него все по-рядко се срещат в днешното общество, и им пожела здраве и успехи в бъдеще.

Мария Пенчева