Най-заможните 500 души в света добавиха към богатството си $336 млрд. само за ден

Понеделник, 15 юни 2026 г., ще остане в историята като най-печелившият ден досега за световния милиардерски елит. Според Bloomberg Billionaires Index 500-те най-богати хора на планетата са увеличили съвкупното си богатство с рекордните 336 милиарда долара само за един ден. Така общото им нетно състояние достига безпрецедентните 13,3 трилиона долара.

Рекордният скок е резултат от мощното рали на американските фондови пазари, подкрепено от силния интерес към технологичните компании и ентусиазма около първичното публично предлагане на SpaceX, което се проведе на 12 юни. Успешният дебют на космическата компания на борсата доведе до значително поскъпване на акциите и изстреля нагоре богатството на нейния основател Илон Мъск и на редица инвеститори, свързани с компанията.

Най-големият печеливш за деня е именно Илон Мъск. Според данните той е увеличил състоянието си с около 164 милиарда долара само в рамките на една търговска сесия. Така богатството му достига приблизително 1,27 трилиона долара, което затвърждава позицията му на най-богатия човек в света и първият трилионер. Основен двигател на ръста са оценката на SpaceX след борсовия дебют и представянето на Tesla. След листването на SpaceX Мъск стана и първият трилионер в историята.

Сред останалите големи печеливши са някои от най-известните имена в технологичния сектор. Съоснователят на Google Лари Пейдж е добавил около 7,6 милиарда долара към богатството си, Сергей Брин - близо 7 милиарда долара, Джеф Безос - около 7 милиарда долара, Марк Зукърбърг - 9 милиарда долара, а Лари Елисън - 8,9 милиарда долара.

Анализаторите обясняват рекордния ръст с продължаващия бум на компаниите, свързани с изкуствения интелект, както и със засиления апетит на инвеститорите към технологичните акции след историческото IPO на SpaceX.

Новият рекорд надминава предишните върхове, отчетени през последните години. През 2025 г. най-богатите хора в света увеличиха състоянията си с 304 милиарда долара за ден след временното замразяване на част от търговските тарифи, а по-рано през 2026 г. бе регистриран ръст от 265 милиарда долара след положителни геополитически новини, свързани с Иран.

Последният скок потвърждава доминиращата роля на американските пазари и технологичния сектор в създаването на ново богатство, като все по-голяма част от него се концентрира в ръцете на водещите предприемачи и инвеститори в света.

Кирил Пламенов