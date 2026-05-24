Народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура: Радев

В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа премиерът Румен Радев в профила си във Фейсбук.
Страната ни не само спаси делото на славянските първоучители, но и го претвори в основа за културното и духовно развитие на много народи, написа още Радев.
"От векове българите приемаме последователите на Кирил и Методий за апостоли и считаме просветата, културата и писмеността за висша ценност. Българският език и писменост обединяват, образоват и вдъхновяват поколенията, за да надмогнат всяка заблуда, невежество и корист", заявява премиерът.
Той добавя, че е уверен, че "народ, който от векове изгражда със силата на словото и духовността, тепърва има още какво да дари на човечеството". В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността, написа още министър-председателят.
На 24 май отдаваме почит и към святото дело на българските учители, към всички превърнали просветата, културата, науката и прогреса в своя мисия за достойното бъдеще на България, отбеляза още премиерът.
България чества днес Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. За първи път празникът в памет на делото на светите братя Кирил и Методий, създатели на славянската писменост, се чества в епархийското училище "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив на 11 май по стар стил през 1851 г. – по инициатива на Найден Геров.
Кирил Пламенов
