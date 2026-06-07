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17.06.2026 14:46

Норвежката принцеса претърпя успешна белодробна трансплантация

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Норвежката принцеса Мете-Марит е претърпяла успешна белодробна трансплантация и се възстановява след операцията, съобщи кралският двор на Норвегия в официално изявление, цитирано от "Ройтерс".


На 52-годишната кралска особа бе поставена диагнозата белодробна фиброза през 2018 г. Това е прогресиращо заболяване, което причинява образуване на сраствания в белите дробове и намалява способността на организма да усвоява кислород.


По-рано този месец от кралския двор съобщиха, че тя е включена в списъка за трансплантация на бял дроб. В сряда беше потвърдено, че е претърпяла успешна трансплантация в болница в Осло.


Ръководителят на пулмологичното отделение на болницата, Оре Холм, заяви, че медицинският екип е "много доволен, че до момента всичко протича добре".


"Както всички пациенти, претърпели трансплантация, престолонаследницата ще остане в болницата през следващите няколко седмици", заяви професор Оре Холм.


Мария Пенчева



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