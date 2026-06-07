Нова Wi-Fi технология може да проследява хора с 99,5% точност

Забравете за разпознаването на лица – WiFi рутерът на вашето квартално кафене може вече да знае точно кой сте, дори ако телефонът ви е напълно изключен.

Изследователи по сигурност в Технологичния институт Карлсруе (KIT) в Германия демонстрираха, че обикновените, повсеместни WiFi рутери могат да бъдат използвани като невидими инструменти за биометрично наблюдение за идентифициране на хора с до 99,5% точност.

Новата рамка за проследяване, наречена „BFId“, разчита на механизъм, наречен информация за обратна връзка чрез формиране на лъча (BFI) – некриптирани данни за сигнала, които свързаните устройства естествено излъчват, за да оптимизират безжичното приемане. Тъй като човешкото тяло е физическо препятствие, което отклонява, абсорбира и разсейва радиовълните, човек, движещ се през стая, променя тези сигнали по изключително уникални, предвидими начини.

Чрез обучение на модел на изкуствен интелект за това как специфични тела нарушават безжичния спектър, изследователите могат да конструират „радиовълнови изображения“ в реално време на близки хора. Най-важното е, че тъй като системата проследява как физическата маса на човек деформира околните радиовълни, вместо да проследява сигнал, излъчван от устройство, целите могат да бъдат точно идентифицирани, дори ако са напълно с празни ръце или носят деактивирани смартфони.

За разлика от предишни експериментални техники за безжично наблюдение, които изискваха специализиран хардуер или скъпи сензори, BFId работи пасивно върху стандартни WiFi протоколи, използвани от обикновената потребителска електроника. В контролирано полево проучване, включващо 197 човешки участници, моделът с изкуствен интелект успешно идентифицира отделни субекти от различни ъгли на гледане, физически пози и стилове на ходене за секунди.

Експертите по киберсигурност предупреждават, че тази уязвимост по същество трансформира ежедневните безжични мрежи във вездесъща, невидима инфраструктура за проследяване, която не поражда никакви съмнения и не изисква мрежова парола за изпълнение. Какво е мнението ви за този вид технология? Дали удобството на обществените мрежи надвишава потенциалните рискове за поверителността?

Кирил Пламенов