Нулева месечна инфлация през май

Месечната инфлация в България през май 2026 г. е без промяна, докато на годишна база цените продължават да се покачват с 6,9%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
От началото на годината инфлацията достига 3,8%, а средногодишното повишение на цените за последните 12 месеца е 5%.
Според предварителните експресни оценки на НСИ очакванията са били за леко по-висока месечна инфлация от 0,2% и годишен ръст от около 7%, което означава, че реалните данни се доближават, но остават малко по-ниски от прогнозите.
През предходните месеци тенденцията остава относително стабилна: през април годишната инфлация е била 6,8%, през март - 4,1%, а в началото на годината стойностите са се движили между 3,3% и 3,6%, което показва постепенно ускоряване на ценовия натиск през пролетта.
По групи стоки и услуги през май най-осезаемо поскъпване се отчита при ресторанти и хотели, както и при алкохол и тютюневи изделия - с по 0,9%. Следват транспортът (0,8%), информационните и комуникационните услуги (0,7%) и здравеопазването (0,5%).
По-умерено увеличение има при жилищните разходи, електроенергията и обзавеждането - около 0,2%, както и при облеклото и обувките - 0,1%.
В същото време част от стоките поевтиняват. Най-силен спад се наблюдава при развлеченията и културата - с 2%, както и при храните и безалкохолните напитки - с 0,4%. Леко понижение има и при личните услуги.
Цените остават без промяна при образованието и финансовите и застрахователните услуги.
За последните три години натрупаното поскъпване достига 13,4%, а за петгодишен период - 44,3%, което показва значителен дългосрочен натиск върху цените.
Мария Пенчева
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