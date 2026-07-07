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07.07.2026 14:21

Обичам Дон и всичко, което прави: Рюте, генсек на НАТО

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„Обичам го, всичко, което този човек прави“. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи към Тръмп доза концентрирана ласкателност в интервю за Politico преди срещата на върха на Алианса.


Ръководителят на НАТО заяви, че според него „Тръмп е бил прав“, когато е настоявал страните от НАТО да увеличат разходите си за отбрана, е изисквал модернизация на въоръжените сили и е предприел бомбардировки срещу Иран.


Кирил Пламенов
 



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