Обичам Дон и всичко, което прави: Рюте, генсек на НАТО

„Обичам го, всичко, което този човек прави“. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи към Тръмп доза концентрирана ласкателност в интервю за Politico преди срещата на върха на Алианса.

Ръководителят на НАТО заяви, че според него „Тръмп е бил прав“, когато е настоявал страните от НАТО да увеличат разходите си за отбрана, е изисквал модернизация на въоръжените сили и е предприел бомбардировки срещу Иран.