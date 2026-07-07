Обичам Дон и всичко, което прави: Рюте, генсек на НАТО

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Комисията по бюджет и финанси към ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.
Погледът Ви към бъдещето ще бъде изпълнен с оптимизъм