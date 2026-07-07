Украинското ръководство не изпълни плана за отбрана на Киев: Кличко

Кметът на Киев Виталий Кличко обвини украинското ръководство, че не е изпълнило плана за отбрана на столицата, и поиска спешно заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) след взривовете в града в нощта на 6 юли.

В своя канал в Telegram Кличко припомни, че на заседанието на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) на 3 март е бил изготвен и представен цялостен план. За разлика от други украински региони, Съветът е настоял планът да бъде утвърден от ръководителя на Киевската градска държавна администрация, а не от ръководителя на военната администрация.

„Оттогава насам чуваме само претенции без конкретика и участваме в срещи, които не водят до резултати по отношение на сътрудничеството. Вместо това държавата не изпълнява договореностите – както по финансирането на дейностите по план 50/50, така и по организационните въпроси, и по правната регламентация на част от дейностите”, пише Кличко.

През нощта срещу 6 юли в Киев многократно прозвучаха сирени за въздушна тревога и се чуха поредица от експлозии Зеленский съобщи за щети по няколко предприятия в столицата. Кличко определи този удар по Киев като „най-масирания“.

Конфликтът между Зеленский и Кличко – който преди няколко години се смяташе за потенциален съперник при евентуално провеждане на избори – е дългогодишен. Кметът на Киев оглавява Асоциацията на украинските градове и редовно обвинява централната власт в опити да узурпира правомощията на местното самоуправление.

Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар в нощта срещу 6 юли в отговор на атаките на Киев, съобщи по-рано руското министерство на отбраната. Според ведомството ударите са поразили предприятия от отбранителната промишленост и обекти от енергийния сектор в Киев и околния регион, както и инфраструктура на военни летища в Днепропетровска, Киевска, Полтавска, Черкаска и Черниговска област.

Кирил Пламенов