Тръмп на срещата на върха на НАТО в Турция само от уважение към Ердоган

Тръмп е заминал за срещата на върха на НАТО в Турция само от уважение към Ердоган, съобщава CNN.
Американският лидер първоначално е бил скептично настроен към срещата със съюзниците от алианса, тъй като е бил недоволен, че много от тях не са подкрепили САЩ във войната с Иран. В тази връзка източници на CNN не са сигурни, че срещата на върха ще премине гладко.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
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