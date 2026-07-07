  
Тръмп на срещата на върха на НАТО в Турция само от уважение към Ердоган

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07.07.2026 14:42

Тръмп на срещата на върха на НАТО в Турция само от уважение към Ердоган

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Тръмп е заминал за срещата на върха на НАТО в Турция само от уважение към Ердоган, съобщава CNN.


Американският лидер първоначално е бил скептично настроен към срещата със съюзниците от алианса, тъй като е бил недоволен, че много от тях не са подкрепили САЩ във войната с Иран. В тази връзка източници на CNN не са сигурни, че срещата на върха ще премине гладко.


Кирил Пламенов


 



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