Тръмп на срещата на върха на НАТО в Турция само от уважение към Ердоган

Тръмп е заминал за срещата на върха на НАТО в Турция само от уважение към Ердоган, съобщава CNN.

Американският лидер първоначално е бил скептично настроен към срещата със съюзниците от алианса, тъй като е бил недоволен, че много от тях не са подкрепили САЩ във войната с Иран. В тази връзка източници на CNN не са сигурни, че срещата на върха ще премине гладко.

Кирил Пламенов