  
Двама обвинени за длъжностно присвояване на средства от Пловдивския университет

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19.06.2026 17:00

Обвиниха зам.-ректор на Пловдивския унивеситет и собственик на фирма за присвояване на над 147 000 евро

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Окръжна прокуратура - Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършено престъпление - длъжностно присвояване. Средствата са собственост на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това съобщиха на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив.


Към наказателна отговорност са привлечени двама - длъжностно лице от Пловдивския университет, което освен длъжност "зам. ректор", заема и длъжност "директор на "Научна и проектна дейност". Той е с обвинение за това, че от октомври 2024 до февруари 2026, подпомаган от втория обвиняем - собственик на фирма в Смолян, е присвоил сумата от над 147 000 евро в полза на трети лица, които са били фиктивно наемани като работници в университета. Тези пари са били поверени на длъжностното лице "да ги пази и управлява". За обвиняемия, който е привлечен като "помагач" е взета мярка "гаранция" срещу 5 000 евро, а за длъжностното лице - 15 000 евро.


Галина Андреева – Минчева, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив обясни, че в четвъртък е реализирана операция от отдел "Икономическа полиция" към ОД-МВР Пловдив. Извършени са претърсвания и изземвания на територията на Пловдив, включително в служебния помещения на университета, на територията на Смолян и на село Бресник. Извършени са общо 5 претърсвания и изземвания и три обиска на лица, приобщени са голям брой веществени доказателства, разпитани са свидетели.


Наталия Каменова


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки