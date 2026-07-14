  
Ограничения в участъци от АМ Тракия на 15 и 16 юли

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14.07.2026 16:46

Ограничения в участъци от АМ Тракия на 15 и 16 юли

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На 15 и 16 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в два участъка от АМ „Тракия“ в област Стара Загора.


Дейностите ще се изпълняват от 7:00 ч. до 15:00 ч. в отсечките между 161-вия и 163-тия км и между 158-ия и 160-ия км в платното в посока София. При изпълнението на работите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.


В Софийска област продължава обработката на крайпътната растителност по АМ „Тракия“ с химически материали. Утре, 15 юли, в периода от 18:00 ч. до 21:00 ч. ще се извършва третиране в разделителната ивица на магистралата в участъка от 34-тия до 48-мия км. При изпълнението на дейностите поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафикът ще се осъществява в активната.


Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движението. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да шофират внимателно, като спазват необходимата дистанция. Те трябва да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите участници в движението.


Кирил Пламенов


 



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