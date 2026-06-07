  
17.06.2026 14:52

От школата в Симеоново, не счетоводител, е новият шеф на Държавната ФИНАНСОВА инспекция при министър с диплома на политофицер, защо?

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Новият шеф на АДФИ Пламен Тодоров е завършил МВР-школата в Симеоново със специалност Национална сигурност. И незнайно как на тази база има магистратура в правния факултет, владян от СИК, на Благоевградския ЮЗУ – същата диплома като на Големия Маргин.Тодоров е назначен на поста от завършилия с диплома за политкомисар/ ЗКПЧ при соца финансов министър Гълъб Донев.


Решението на премиера Радев показва, че вместо финансови, полицейски аргументи ще важат при работата с държавната хазна.


Още повече, новият шеф на АДФИ има опит в ДАНС.


И най-странно – още в първия работен ден на така демократичния служебен кабинет на Гюров, макар и само за 10 дни вече бил и директор на АДФИ.


ЗАЩО Е МАХНАТ ОТ ПОСТА НА ДЕСЕТИЯ ДЕН? ЕДВА ЛИ ПРИЧИНАТА Е ЕЛЕМЕНТАРНА? НА ЧИИ ТОЧНО ИНТЕРЕСИ ЩЕ СЛУЖИ?


 


Радостина Тонева



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