От школата в Симеоново, не счетоводител, е новият шеф на Държавната ФИНАНСОВА инспекция при министър с диплома на политофицер, защо?

Новият шеф на АДФИ Пламен Тодоров е завършил МВР-школата в Симеоново със специалност Национална сигурност. И незнайно как на тази база има магистратура в правния факултет, владян от СИК, на Благоевградския ЮЗУ – същата диплома като на Големия Маргин.Тодоров е назначен на поста от завършилия с диплома за политкомисар/ ЗКПЧ при соца финансов министър Гълъб Донев.
Решението на премиера Радев показва, че вместо финансови, полицейски аргументи ще важат при работата с държавната хазна.
Още повече, новият шеф на АДФИ има опит в ДАНС.
И най-странно – още в първия работен ден на така демократичния служебен кабинет на Гюров, макар и само за 10 дни вече бил и директор на АДФИ.
ЗАЩО Е МАХНАТ ОТ ПОСТА НА ДЕСЕТИЯ ДЕН? ЕДВА ЛИ ПРИЧИНАТА Е ЕЛЕМЕНТАРНА? НА ЧИИ ТОЧНО ИНТЕРЕСИ ЩЕ СЛУЖИ?
Радостина Тонева
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Кирил Петков спасил Бойко Борисов. За благодарност Бойко извадил спестовна книжка и му я дал.
- Но аз не мога да тегля от нея!
- Нищо, ще внасяш!