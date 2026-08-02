  
Мони при батко си А.Николов в Лубе от новия волей-сезон

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01.08.2026 18:08

Мони при батко си А.Николов в Лубе от новия волей-сезон

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Българските братя Александър Николов и Симеон (Мони) Николов ще бъдат съотборници в италианския гранд Кучине Лубе Чивитанова през сезон 2026/27 в Суперлигата на Италия.


Мони Николов подписа тригодишен договор с клуба това лято, а по-големият му брат Александър наскоро удължи контракта си до 2029 година.


Александър играе като посрещач, а Мони е разпределител. Събирането на един от най-талантливите млади разпределители в света и един от най-добрите посрещачи превръща Лубе Чивитанова в един от големите фаворити както за титлата в италианската Суперлига, така и за триумф в Шампионската лига на CEV през новия сезон.


Кирил Пламенов


 



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