Мони при батко си А.Николов в Лубе от новия волей-сезон

Българските братя Александър Николов и Симеон (Мони) Николов ще бъдат съотборници в италианския гранд Кучине Лубе Чивитанова през сезон 2026/27 в Суперлигата на Италия.

Мони Николов подписа тригодишен договор с клуба това лято, а по-големият му брат Александър наскоро удължи контракта си до 2029 година.

Александър играе като посрещач, а Мони е разпределител. Събирането на един от най-талантливите млади разпределители в света и един от най-добрите посрещачи превръща Лубе Чивитанова в един от големите фаворити както за титлата в италианската Суперлига, така и за триумф в Шампионската лига на CEV през новия сезон.

Кирил Пламенов