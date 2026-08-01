Дания иска временното изключване на Испания от Шенген

Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че Европейският съюз трябва да разгледа възможността за временно спиране на членството на Испания в Шенгенското пространство.
По думите ѝ тя вече е разговаряла с италианския премиер Джорджа Мелони, която е предложила действието на Шенгенското споразумение с Испания да бъде временно преустаново.
Основната причина е безпрецедентната мигрантска криза в испанския анклав Сеута.
По данни на европейски медии, само за около 24 часа до 60 000 мигранти са навлезли в Сеута от Мароко, което доведе до хаос на границата и десетки жертви.
Кирил Пламенов
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