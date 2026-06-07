  
16.06.2026 16:33

Паркинг в парка: 4 коли в градинката на Рила на 100 м от Тр. Трайков

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Цял ден 4 коли са паркирани в градинката пред хотел Рила, което е абсолютно забранено, но независимо ,че това се разиграва на стотина метра от администрацията на район Средец със стария нов кмет Трайчо Трайков, той нехае. Както в много други случаи, когато сме алармирали за подобни нередности. Грижата му е предимно да се секат дървета в тази и в Градската градина, което също минава безнаказано.


Също на стотина метра, и то по права линия, от районната администрация повече от 4 месеца човек с тъмен цвят на кожата спи всяка вечер и нощ под "колоните на Валентина", както ги познаваме хората от София, до входа на Ролман и при 3 жилищни хора. Плаши жени и деца. А и законът не позволява скитничеството. Действие от районната администрация: 0!


Трайчо Трайков беше преизбран с 3 пъти по-малко гласове, общо към 2000, при рекордно ниска активност в неделя, след като абдикира от кметския пост, за да бъде за 2 месеца служебен министър. Всичко това - за сметка на данъкоплатците: постовете, отпуските, изборите за десетки хиляди евро. В името на човека. 


Хайде сега и малко работа да свърши! 


 


Борис Ангелов 


 



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