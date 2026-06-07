Петролът падна до предвоенните цени, ЗАЩО БЕНЗИНЪТ И ДИЗЕЛЪТ НЕ СА?

Въпреки че цените на петрола вече са на предвоенните нива, след като САЩ и Иран подписаха споразумение, а официалната церемония по него ще бъде в петък, Ормузкият пролив е отворен и всичко е прекрасно, у нас цените на бензина и дизела не мърдат.

В същото време, когато в края на февруари и началото на март те подскачаха, котировките при нас веднага ги следваха.

Все пак разликата вече е 30 долара надолу. А и американската валута поевтиня днес, което значи, че печелим и от курсови разлики.

Остава съмнението, че това е целенасочена политика на кабинета Радев, който очевидно, въпреки инфлацията и нарасналите приходи от ДДС и акцизи заради скъпите горива, поради липса на експертност не смогва да събере по-високи приходи, а би трябвало. Още повече, държавата практически е спяла много от основните плащания.

През седмицата до 7 юни България имаше по-високи цени на дизела от съседна Гърция, където винаги е било по-скъпо. В момента са изравнение. С тази разлика, че при съседите нафтата е по-евтина от бензина. Пък се карат не по-малко, а много повече дизелови коли.

Кирил Пламенов