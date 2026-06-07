Петролът рязко поевтиня на световните борси

Цените на петрола и природния газ продължиха да се понижават днес, след като инвеститорите оцениха като положителен сигнал информацията за напредък в преговорите между САЩ и Иран, които биха могли да доведат до прекратяване на конфликта в Близкия изток и постепенно възстановяване на енергийните доставки, предаде "Ройтерс".

Цената на петрола сорт Брент се понижи с над 4,5 на сто до 86,32 долара за барел към 11:50 часа българско време. Американският лек суров петрол поевтиня с до 5,1 на сто, достигайки най-ниското си равнище от близо два месеца. Европейските фючърси на природния газ също се понижиха, като в хода на търговията отчетоха спад от до 8,4 на сто, съобщават от БНР.

Допълнителен натиск върху цените оказа информация на полуофициалната иранска агенция "Мехр“, според която подготвяното 14-точково споразумение между Вашингтон и Техеран предвижда премахване на санкциите върху износа на ирански петрол. Според публикацията проектът все още очаква окончателно одобрение от иранските власти.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп, че мирно споразумение с Иран може да бъде подписано още през уикенда, като междувременно отмени предварително планирани американски удари срещу страната.

Кирил Пламенов