Петролът рязко поевтиня на световните борси

Цените на петрола и природния газ продължиха да се понижават днес, след като инвеститорите оцениха като положителен сигнал информацията за напредък в преговорите между САЩ и Иран, които биха могли да доведат до прекратяване на конфликта в Близкия изток и постепенно възстановяване на енергийните доставки, предаде "Ройтерс".
Цената на петрола сорт Брент се понижи с над 4,5 на сто до 86,32 долара за барел към 11:50 часа българско време. Американският лек суров петрол поевтиня с до 5,1 на сто, достигайки най-ниското си равнище от близо два месеца. Европейските фючърси на природния газ също се понижиха, като в хода на търговията отчетоха спад от до 8,4 на сто, съобщават от БНР.
Допълнителен натиск върху цените оказа информация на полуофициалната иранска агенция "Мехр“, според която подготвяното 14-точково споразумение между Вашингтон и Техеран предвижда премахване на санкциите върху износа на ирански петрол. Според публикацията проектът все още очаква окончателно одобрение от иранските власти.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп, че мирно споразумение с Иран може да бъде подписано още през уикенда, като междувременно отмени предварително планирани американски удари срещу страната.
Кирил Пламенов
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