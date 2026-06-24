По-големи разходи, по-малки приходи с двоен дефицит спрямо "лошия" бюджет, против който протестираха: Т. Петкова

С интерес проследих брифинга на министъра на финансите, на който бяха представени част от параметрите на проекта за бюджет за 2026г. Меко казано, съм изненадана от това, което чух. Заложените приходи са 49, 561 млн.евро. За сравнение, приходите в проекта за бюджет на кабинета “Желязков” бяха 50 402, 3 млн.евро. Разходите, които правителството на Радев предвижда да извърши, са 56, 800 млн.евро, или с 2 749 млрд.евро повече от заложените в проекта за бюджет на кабинета “Желязков“( 54 051, 9 млн.евро). Дефицитът, който правителството на Радев предвижда, е 5,7% от БВП, или малко над 7 000 млрд.евро. За сравнение, бюджетът, заради който беше поискана оставката на кабинета “Желязков”, предвиждаше дефицит от 3 649 млрд.евро, или 3% от БВП, така както изискват правилата на ЕС. Изводът, който можем да направим въз основа на тази непълна информация за Бюджет 2026г. е, че разходите прогресивно се увеличават, дефицитът прогресивно нараства, а с него прогресивно расте и дълга.

А управляващите днес от “Прогресивна България” твърдяха, че знаят, могат, готови са и ще успеят. Фактите обаче показват точно обратното.

Теменужка Петкова, депутат, фин.министър в последния редовен кабинет