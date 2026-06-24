  
24.06.2026 18:06

По-големи разходи, по-малки приходи с двоен дефицит спрямо "лошия" бюджет, против който протестираха: Т. Петкова

Видян 500 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна
С интерес проследих брифинга на министъра на финансите, на който бяха представени част от параметрите на проекта за бюджет за 2026г. Меко казано, съм изненадана от това, което чух. Заложените приходи са 49, 561 млн.евро. За сравнение, приходите в проекта за бюджет на кабинета “Желязков” бяха 50 402, 3 млн.евро. Разходите, които правителството на Радев предвижда да извърши, са 56, 800 млн.евро, или с 2 749 млрд.евро повече от заложените в проекта за бюджет на кабинета “Желязков“( 54 051, 9 млн.евро). Дефицитът, който правителството на Радев предвижда, е 5,7% от БВП, или малко над 7 000 млрд.евро. За сравнение, бюджетът, заради който беше поискана оставката на кабинета “Желязков”, предвиждаше дефицит от 3 649 млрд.евро, или 3% от БВП, така както изискват правилата на ЕС. Изводът, който можем да направим въз основа на тази непълна информация за Бюджет 2026г. е, че разходите прогресивно се увеличават, дефицитът прогресивно нараства, а с него прогресивно расте и дълга.
А управляващите днес от “Прогресивна България” твърдяха, че знаят, могат, готови са и ще успеят. Фактите обаче показват точно обратното.
Теменужка Петкова, депутат, фин.министър в последния редовен кабинет 
 



Етикети
, , , , , , , , , , , , , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

€6млрд. за 6 месеца ще тегли Радев, който се зарече

€6млрд. за 6 месеца ще тегли Радев, който се зарече "без заеми"

Още 2,2 милиарда евро към одобрените от ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 24 юни 21:00ч.

Отново на 17 2009 г. ‧ Комедия/Фентъзи ‧ 1 ч 42 мин

Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед

виц на деня

Жената по природа е много добра, може да прости на един мъж дори и да не е виновен...

към хороскоп хороскоп

везни

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки