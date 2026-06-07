Подписахме мира с Иран, мерси на Си и Путин за помощта: Тръмп

След като 19 минути първи в България съобщи, че споразумението за мир с Иран ще бъде факт за 80-ия рожден ден на Тръмп, който беше вчера и рано сутринта днес българско време, когато е рожденият ден на китайския му колега Си Дзинпин, американският лидер официално обяви, че е подписано. Електронно. Жт страна на Техеран е подписал шефът на парламента. Протакал е до последно, за да не стане в рамките на рождения ден на Тръмп поне по европейско и близкоизточно време.
Церемонията е предвидена за 19-и, петък, тъй като днес президентът на САЩ приема държавните и правителствените ръководители от Г7.
При обявяването на огромната новина, че мир е постигнат, а Ормузкият проток е отворен тази вечер, Тръмп благодари за помощта на рожденика Си Дзинпин и на руския си колега Владимир Путин, като посредничеството на втория беше разкрито дори и от нас в статиите ни по темата, макар никога да не е обявявано официално.
Сега на дневен ред е решаването на конфликта в Украйна, който пък очевидно трябва да бъде потушен до изборите в САЩ след няколко месеца.
Напомняме, че вчера в телефонен разговор с Путин, който му честити рождения ден, Тръмп обеща да натисне Киев и Брюксел да не създават препятствия по пътя към мира, каквито американският президент вижда. Част от евролидерите в момента са му на гости и явно той упраонява влиянието си върху тях.
Пламен Веселинов
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