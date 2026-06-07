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12.06.2026 15:50

Путин: Господ винаги е с Русия

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"Господ винаги е с Русия" - това заяви руският президент Владимир Путин при връчването на държавни награди и премии на изтъкнати руснаци в Кремъл. „Току-що беше казано, че Свети Лука е издържал сериозни изпитания, защото е бил с Бога. Днес е Денят на Русия и Всевишният, Господ, е винаги с нашата страна. Честит празник, честит Ден на Русия!“, заяви Путин. Силата на Отечеството се крие в приемствеността на традициите и уважението към културата, отбеляза руският президент.


Путин заяви, че дълбокото лично възприятие за Русия „е в характера на нашия народ, за когото единството и патриотизмът винаги са били основни ценности, помагайки ни да преодоляваме всички трудности, да побеждаваме враговете, да изграждаме, създаваме страната си и да съхраняваме историческото и културното си наследство“. Путин подчерта, че искреното чувство за отговорност към Отечеството е близко до всеки руснак, а за участниците в специалната военна операция то е надеждна духовна опора, каквато е и подкрепата на героите от целия руски народ и общество. „Всички ние споделяме обща цел. Смелостта и упоритостта в постигането им са характерни за всички, на които днес ще бъдат връчени високи награди“, подчерта руският лидер.


Руският президент Владимир Путин връчи държавните награди за 2025 г. в Деня на Русия. Церемонията се проведе в Големия Кремълски дворец. Награди получиха дейци в областта на науката, технологиите, литературата, изкуството, правата на човека, хуманитаризма и благотворителността. Путин връчи и златни медали „Герой на труда на Руската федерация“.


„Творчеството на настоящите лауреати на наградата в областта на литературата и изкуството е обединено от темата за историята на руската държава и гордостта от нейните постижения, разбирането, че силата на Отечеството се крие в приемствеността на традициите, в уважението към неговото наследство и велика култура", заяви още руският президент.



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Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон

виц на деня

Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.

Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:

- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?

- Ъъъъ, четири.

- Добре. Корен квадратен от 100?

- Ами, десет!

- Отлично. Кой е убил Ботев?

Блондинката замълчава.

- Не знам, - накрая казала тя.

- Добре, помислете и елате утре

Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:

- Взеха ли те на работа?

- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!

 

 

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