Путин: Господ винаги е с Русия

"Господ винаги е с Русия" - това заяви руският президент Владимир Путин при връчването на държавни награди и премии на изтъкнати руснаци в Кремъл. „Току-що беше казано, че Свети Лука е издържал сериозни изпитания, защото е бил с Бога. Днес е Денят на Русия и Всевишният, Господ, е винаги с нашата страна. Честит празник, честит Ден на Русия!“, заяви Путин. Силата на Отечеството се крие в приемствеността на традициите и уважението към културата, отбеляза руският президент.
Путин заяви, че дълбокото лично възприятие за Русия „е в характера на нашия народ, за когото единството и патриотизмът винаги са били основни ценности, помагайки ни да преодоляваме всички трудности, да побеждаваме враговете, да изграждаме, създаваме страната си и да съхраняваме историческото и културното си наследство“. Путин подчерта, че искреното чувство за отговорност към Отечеството е близко до всеки руснак, а за участниците в специалната военна операция то е надеждна духовна опора, каквато е и подкрепата на героите от целия руски народ и общество. „Всички ние споделяме обща цел. Смелостта и упоритостта в постигането им са характерни за всички, на които днес ще бъдат връчени високи награди“, подчерта руският лидер.
Руският президент Владимир Путин връчи държавните награди за 2025 г. в Деня на Русия. Церемонията се проведе в Големия Кремълски дворец. Награди получиха дейци в областта на науката, технологиите, литературата, изкуството, правата на човека, хуманитаризма и благотворителността. Путин връчи и златни медали „Герой на труда на Руската федерация“.
„Творчеството на настоящите лауреати на наградата в областта на литературата и изкуството е обединено от темата за историята на руската държава и гордостта от нейните постижения, разбирането, че силата на Отечеството се крие в приемствеността на традициите, в уважението към неговото наследство и велика култура", заяви още руският президент.
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Губещите европейски автогиганти ...
бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!