  
Радев се срещна с Ердоган преди срещата на върха на НАТО

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06.07.2026 16:16

Радев се среща с Ердоган преди срещата на върха на НАТО

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Българският премиер Румен Радев се срещна днес с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс "Бештепе" в турската столица, съобщиха от пресцентъра на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли.


Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турски медии. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.


В състава на българската делегация, която проведе среща с турския президент, бяха също така вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев. От турска страна в срещата взеха участие министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу.


При пристигането си в Анкара Румен Радев беше посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Йомер Болат.


"Посрещнах в Анкара българския премиер Румен Радев, който пристигна в нашата страна, за да се срещне с президента Реджеп Тайип Ердоган", написа турският министър на търговията в официалния си профил.


Българската делегация обсъди двустранните отношения и с Болат.


"Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, които почиват върху силно добросъседство, взаимно доверие, общи ползи, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката", заяви Йомер Болат.


Той увери, че ще продължат общите дейности, които да допринесат за стабилността и благосъстоянието на региона.


 


Кирил Пламенов


 



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