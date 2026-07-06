€1 повече за библиотеките в България от Гълъб-Радев за следващите 3 г.

След като намалиха парите за образование не само в бюджет 2026, но и в цялата 3-годишна рамка, премиерът Радев и финансовото му вице - Гълъб Донев, дипломвират политкомисар/ЗКПЧ по... образование, се подиграват с библиотеките - ето какво разкри Юрий Вълковски:
"Чета с интерес проекта за бюджет на Министерство на културата за 2026 г. Имам множество коментари, част от които ще подадем като официално становище с колеги от читалищния сектор.
Но не мога да не призная, че някой чиновник в МК има страхотно чувство за хумор
Става дума за допълнителните средства за регионалните библиотеки (които изпълняват много важна роля в подкрепа на читалищата), които се отпускат всяка година. Както става ясно от проекто бюджета - средствата по тази програма ще се увеличават: от 138 048 евро на 138 049 евро! Поздравления!"
Юрий Вълковски
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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!
Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни. Пред Вас постепенно ще започнат да се открояват нови