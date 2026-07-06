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06.07.2026 09:19

€1 повече за библиотеките в България от Гълъб-Радев за следващите 3 г.

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След като намалиха парите за образование не само в бюджет 2026, но и в цялата 3-годишна рамка, премиерът Радев и финансовото му вице - Гълъб Донев, дипломвират политкомисар/ЗКПЧ по... образование, се подиграват с библиотеките - ето какво разкри Юрий Вълковски:               


           "Чета с интерес проекта за бюджет на Министерство на културата за 2026 г. Имам множество коментари, част от които ще подадем като официално становище с колеги от читалищния сектор.


Но не мога да не призная, че някой чиновник в МК има страхотно чувство за хумор 


Става дума за допълнителните средства за регионалните библиотеки (които изпълняват много важна роля в подкрепа на читалищата), които се отпускат всяка година. Както става ясно от проекто бюджета - средствата по тази програма ще се увеличават: от 138 048 евро на 138 049 евро! Поздравления!"               


     Юрий Вълковски  


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки