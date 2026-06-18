  
Рецидивист се опита да отвлече кола с дете след гонка в центъра на София

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18.06.2026 09:18

Рецидивист се опита да отвлече кола с дете след гонка в центъра на София

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История като от екшън филм се разиграва в центъра на София. Млад мъж прави опит да открадне автомобил, в който се намира малко дете.Преди това обаче преминава през поредица от криминални прояви включително и гонка. Всичко приключва с арест и белезници. 


Според заместник-началника на Първо РПУ в София комисар Стефан Попов бащата на детето е полицай. Той работи в специализираните сили към СДВР, предава NOVA.


„В късния следобед вчера 22-годишен мъж прави опит за кражба от помещение за съхранение на атракциони в Борисовата градина. Собственикът го вижда, гони го през парка, като всичко завършва в района на печатницата.


Това се случва в рамките на 15 минути. След това тичайки, преследваният вижда автомобил и в опит да избяга се качва на пасажерската седалка до жена. Тя не потегля, вероятно е била доста стресирана, защото той е бил с маска, шапка и суитшърт“, разказа Попов.


По думите на комисаря впоследствие той е излязъл от колата и е извадил инструмент за взломяване. „Влязъл е в автомобила, управляван от нашия колега, и отново е заповядал да потегли.


Отзад е било петгодишното му детенце. Колата е била в движение, с работещ двигател. Излязъл от автомобила, за да предприеме действия по задържането му, но в това време 22-годишният се преместил на мястото на шофьора и потеглил.


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За малко да удари полицая. Колегата ни се легитимирал, което вероятно стресирало мъжа и той спрял. След това е задържан чрез помощни средства“, обясни още заместник-началникът на Първо РПУ.


Според Попов задържаният има над 20 криминални регистрации - основно за кражби, грабежи и дрога. Предполага се, че и вчера е бил под влияние на субстанции, тъй като у него е открито известно количество наркотици. МВР притежава оперативни данни, че във вчерашния ден споменатият е извършил редица криминални прояви.


Кирил Пламенов


 



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