Русия приписа щетите по Киево-Печорската лавра на ракета "Пейтриът" от Украйна

Русия отрече днес да е нанасяла удар по Печорската лавра - исторически манастир в Киев, по време на атаката през нощта срещу, според нея, военни заводи в украинската столица, и каза, че ракета за противовъздушна отбрана "Пейтриът", произведена в САЩ, е нанесла щети на религиозния обект, предаде Ройтерс.

Манастирът, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, избухна в пламъци през нощта срещу понеделник по време на най-тежката руска въздушна атака срещу украинската столица за последните две седмици. Москва заяви, че атаката ѝ е била насочена и е ударила съоръжения за производство на дронове, докато Украйна и много западни страни обвиниха Русия, че е поразила манастира.

Руското министерство на отбраната заяви, че ракетата "Пейтриът" според него е нанесла щети на манастира, тъй като, според него, западните страни са предоставили на Киев оръжия, чийто срок на годност е изтекъл.

"Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу гражданска инфраструктура", заяви министерството на отбраната в изявление.

"Според потвърдени сведения комплексът от сгради в Киево-Печорската лавра е бил ударен от ракета от американската система за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Една от възможните причини за неизправността на тази система може да е, че западните страни са предоставили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност", се посочва в изявлението.

Щетите, нанесени на манастира, са значителни и избухна голям пожар, заяви по-рано ръководителят на киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

"Има време да кажем", така украинският президент Володимир Зеленски отговори на въпросите на журналистите какво ще каже на Путин след нападението срещу прочутия манастир в Киев.

Украинският президент лично инспектира щетите по манастира тази сутрин.

По-рано той съобщи в "Телеграм", че руски удар удар по Киево-Печорската лавра е подпалил Успенския събор - църква с история, която датира от 11-и век. И това е едно от най-тежките престъпления на Русия срещу християнската култура досега, написа Зеленски в Екс.

Той призова страните от Г‑7 да засилят натиска върху Русия и да увеличат помощта за украинската противовъздушна отбрана.

"Много е важно да има реакция от страните от Г‑7, които в момента се събират за своята среща — и тази реакция да бъде решителна и съществена: повече натиск върху агресора и повече подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна, особено за способностите ѝ за противодействие на балистични ракети", заяви Зеленски.

Франция също осъди последните руски удари по Украйна, като външният министър Жан-Ноел Баро определи атаката срещу Киево-Печорската лавра като равносилна на бомбардировка над парижката Нотр Дам или базиликата Сен Дени.

"Това е обект на световното наследство на ЮНЕСКО, което за нас във Франция е равносилно на това Нотр Дам или Сен Дени да бъдат бомбардирани — напълно недопустимо", заяви Баро при пристигането си на среща на външните министри от Европейския съюз.

Русия атакува Украйна тази нощ със 70 ракети и 611 дрона, заявиха украинските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс. Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали 50 ракети и 582 дрона от тях.

Кирил Пламенов