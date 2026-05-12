Русия успешно тества междуконтинентална балистична ракета РС-28 Сармат

Руските военни успешно са извършили изпитателен пуск на усъвършенстваната междуконтинентална балистична ракета РС-28 „Сармат“, съобщи пред президента Владимир Путин командващият Ракетните войски със стратегическо предназначение генерал Сергей Каракаев. Според него това развитие ще позволи до края на годината първият ракетен полк да бъде оборудван с новите оръжейни системи.

Тежката ракета РС-28 „Сармат“, работеща с течно гориво, е проектирана да замени най-мощната шахтно базирана ракета в света — РС-20В „Воевода“ (известна в класификацията на НАТО като SS-18 Satan). Смята се, че тя може да носи до десет тежки бойни глави с многократно независимо насочване.

Според Каракаев новата ракетна система е показала възможности, превъзхождащи тези на предшественика ѝ, основно по отношение на обсега и полезния товар. Бордовите ѝ системи също така позволяват „надеждно преодоляване на съществуващите и бъдещите системи за противоракетна отбрана“, заяви генералът.

Путин поздрави военните за успешния тест, като нарече „Сармат“ „най-мощната ракетна система в света“. По думите на президента тя може да доставя полезен товар четири пъти по-голям от този на която и да е западна ракета. Освен това има обсег над 35 000 километра и е два пъти по-точна от своя предшественик, добави той.

Съобщава се, че ракетата е съвместима с хиперзвуковия планер, използван в друга руска ракетна система — „Авангард“. Този тип бойна глава може да се приближава към целите в атмосферата с много висока скорост, като същевременно запазва маневреност, позволяваща избягване на системи за противоракетна отбрана. Руските военни по-рано заявиха, че обсегът на „Сармат“ позволява тя да бъде изстреляна от Русия към цели в САЩ през Южния полюс, заобикаляйки американската противоракетна база в Аляска.

Според Путин Москва е започнала програмата си за разработване на ракети, насочена към преодоляване на системите за противоракетна отбрана, след едностранното оттегляне на САЩ от Договора за противоракетна отбрана (ABM Treaty) през 2022 г. по времето на Джордж У. Буш.

„Бяхме принудени да помислим как да гарантираме стратегическата си сигурност в нова реалност“, заяви президентът, като добави, че действията на Москва са насочени към „запазване на стратегическия баланс на силите“.

Още две модерни оръжейни системи също са в заключителен етап на разработка: крилатата ракета с практически неограничен обсег „Буревестник“ и подводният дрон „Посейдон“, и двете задвижвани от миниатюрни ядрени реактори, заяви Путин.

Пламен Валентинов