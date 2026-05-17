  
Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества: Радев

Свързани новини

18.05.2026 15:21

Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества: Радев

Видян 655 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. Това означава, че всички българи ще плащаме версиите на олигархията и на предишни управления. Това каза министър-председателят Румен Радев от Германия.


От "Прогресивна България" оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример затова премахваме всички механизми за увеличаване заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. Във времена на ограничения политиците първи трябва да дават пример, заяви той.


Радев е на първа ключова визита като премиер. Той е на посещение в Германия, където ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц.


Относно предстоящата среща с Мерц, Радев посочи, че е убеден, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между Германия и България.


Тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България, което е първо признание за новото правителство, отбеляза премиерът. Тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност на България след години на безпътица. Тя е и положителна оценка за заявените намерения за консервативен, отговорен бюджет, който да гарантира икономическото развитие на България в условия на глобална нестабилност, каза още той.


Той отбеляза и огромния успех за България на "Евровизия" и отново поздрави DARA за професионализма, за таланта, за всеотдайността, както и екипа на БНТ.


По думите му още тази седмица ще покани всички в Министерския съвет с ресорни министри, за да се уточни какъв бюджет ще е необходим и каква подготовка да се направи, за да се представи България достойно. "За нас това е един огромен шанс в ново направление", добави той.


Наталия Каменова


 



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 17 май 21:00ч.

Опасна плячка 2012 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 36 мин

Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс

виц на деня

Детето на японка и българин е странна комбинация: Много му се работи, ама го мързи да стане.

към хороскоп хороскоп

лъв


Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки