Скок на екзекуциите по света

Екзекуциите по света през изминалата година са скочили до най-високата стойност, регистрирана от "Амнести интернешънъл" от 1981 г. насам, с 2707 екзекуции в 17 държави, съобщи правозащитната организация в последния си годишен доклад за смъртното наказание, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Този ​​тревожен скок в използването на смъртното наказание се дължи на малка, изолирана група държави, готови да извършват екзекуции на всяка цена, въпреки продължаващата глобална тенденция към премахване на смъртното наказание", заяви ръководителката на "Амнести интернешънъл" Аниес Каламар.

Каламар посочи Китай, Иран, Северна Корея, Саудитска Арабия, Йемен, Кувейт, Сингапур и САЩ, заявявайки, че "това безсрамно малцинство използва смъртното наказание като оръжие, за да всее страх, да смаже несъгласието и да покаже силата, която държавните институции имат над хората в неравностойно положение и маргинализираните общности".

"Амнести интернешънъл" каза, че ръстът се дължи на шепа правителства, решени да "управляват чрез страх". В доклада се посочва Иран, където са били екзекутирани най-малко 2159 души, повече от два пъти повече от броя през 2024 г.

В доклада се отбелязва също, че Китай е "водещият екзекутор в света", като се твърди, че хиляди екзекуции са били извършени там през изминалата година.

Други посочени държави са Саудитска Арабия с най-малко 356, главно за престъпления, свързани с наркотици, САЩ с 47 екзекуции и Египет с 23.

През 2025 г. екзекуциите са се увеличили със 78%, след като през 2024 г. са били регистрирани най-малко 1518 екзекуции, се казва в доклада на "Амнести интърнешънъл".

"Пълното премахване на смъртното наказание е възможно, ако всички ние се изправим силно срещу изолираните малцина. Трябва да поддържаме пламъка на премахването му да гори ярко, докато светът не бъде напълно освободен от сенките на бесилката", призова Каламар.

Наталия Каменова