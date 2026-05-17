Ударно начало на сезона с рали шампионат в Царево

Община Царево се подготвя за летния сезон и даде заявка за силно начало с провеждането на кръг от националния шампионат по планинско изкачване. Над 60 състезателни отбора преминаха успешно по трасето от село Бродилово до Царево, а публиката остана във възторг от виртуозните рали умения на участниците.

Уикендът премина с много емоции, а град Царево и околните населени места бяха изпълнени с гости на общината по повод спортното събитие. С планинското рали Община Царево даде символичен старт на сезона, а на 23-24 май в село Синеморец ще се проведе и Маратон Каланджа с над 2000 регистрирани участника.

“Когато говорим за ранно начало на летния туристически сезон залагаме на събития още през май - спортните мероприятия са най-обещаващи и ползотворни. С организаторите останахме приятно изненадани от засиления интерес към ралито и неговото първо издание в Царево - участниците са от цяла България. Благодарни сме и на местния бизнес като места за настаняване и ресторанти, които работят още от сега, защото без тях нашите усилия са напразни. През юни продължаваме активно с познати, но и нови събития” заяви кметът на общината Марин Киров.

Кирил Пламенов