Ударно начало на сезона с рали шампионат в Царево

Община Царево се подготвя за летния сезон и даде заявка за силно начало с провеждането на кръг от националния шампионат по планинско изкачване. Над 60 състезателни отбора преминаха успешно по трасето от село Бродилово до Царево, а публиката остана във възторг от виртуозните рали умения на участниците.
Уикендът премина с много емоции, а град Царево и околните населени места бяха изпълнени с гости на общината по повод спортното събитие. С планинското рали Община Царево даде символичен старт на сезона, а на 23-24 май в село Синеморец ще се проведе и Маратон Каланджа с над 2000 регистрирани участника.
“Когато говорим за ранно начало на летния туристически сезон залагаме на събития още през май - спортните мероприятия са най-обещаващи и ползотворни. С организаторите останахме приятно изненадани от засиления интерес към ралито и неговото първо издание в Царево - участниците са от цяла България. Благодарни сме и на местния бизнес като места за настаняване и ресторанти, които работят още от сега, защото без тях нашите усилия са напразни. През юни продължаваме активно с познати, но и нови събития” заяви кметът на общината Марин Киров.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 17 май 21:00ч.
Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс