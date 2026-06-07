Скандално решение на ЦИК в Армения осигури мнозинство на Пашинян

Централната избирателна комисия на Армения взе скандално решение и касира изборите в 3 участъка. Това стана, тъй като повторното броене на гласовете показа, че четвърта партия трябва да влезе в парламента и да отнеме мнозинството на премиера Пашинян със 142 вота. С отнемането на това заслужено право, партията падна под чертата, тъй като й взеха малко над 200 гласа. Ако партията беше влязла, мнозинството на Пашинян щеше да отиде от 64 на под необходимите 53 депутати.

Спорът отива в Конституционния съд. А опозицията се обединява във фронт от 6 партии, въпреки различията си.

В същото време лидерът на третата партия в парламента и бивш президент Роберт Кочарян на страната беше задържан на границата на летището, беше му забранено да напуска страната, което пък идва след заплахите на премиера, че ще вкара всички свои противници в затвора. И то независимо от наличието на имунитет на политика, както и на останалите водачи на опозицията. При липсващ статус на обвиняем.

Напомняме, че в навечерието на изборите, властите вкараха зад решетките повече от 70 изявени опизиционни кандидати, но въпреки това Европейският съюз признава вота за свободен и демократичен, което е абсурдно, поради простите факти.

Пламен Веселинов