Нови заместник-министри в ключови министерства

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени четирима нови заместник-министри.
Анна Стоянова Михнева-Натова поема поста заместник-министър на транспорта и съобщенията.
В Министерството на регионалното развитие и благоустройство за заместник-министър е назначена Павлета Пеловска.
Постът заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика поема Данаил Русев.
В Министерството на външните работи на длъжността заместник-министър е назначен Христо Полендаков.
Миналата седмица министър-председателят разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет.
Кирил Пламенов
