18.05.2026 11:40

Нови заместник-министри в ключови министерства

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени четирима нови заместник-министри.


Анна Стоянова Михнева-Натова поема поста заместник-министър на транспорта и съобщенията.


В Министерството на регионалното развитие и благоустройство за заместник-министър е назначена Павлета Пеловска.


Постът заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика поема Данаил Русев.


В Министерството на външните работи на длъжността заместник-министър е назначен Христо Полендаков.


Миналата седмица министър-председателят разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет.


Кирил Пламенов


 



