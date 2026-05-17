Отпадат всички ограничения за атлети от Русия и Беларус

Сензационно решение на Международната федерация по гимнастика (FIG) дойде след заседание на Изпълнителната комисията в Египет. Отпадат всички наложени заради войната в Украйна ограничения за атлетите от Русия и Беларус.
Решението бе съобщено с днешна дата и е от заседание, проведено на 16 и 17 май.
От него следва, че представителките на Русия и Беларус вече няма да се състезават под неутрален флаг, каквато бе по-леката версия на санкциите, влязла в сила от този състезателен сезон. Те вече ще се явяват под националния си флаг и ще слушат националния си химн на почетната стълбица.
"Изпълнителната комисия реши да премахне всички ограничения, приложими за руски и беларуски спортисти от февруари 2022 г., с незабавно действие. Поради това правилата Ad-Hoc на FIG вече не са в сила", се казва в кратко съобщение, публикувано на сайта на FIG.
Кирил Пламенов
