Служебно Порше за вдигане на заплата и решение за конфликт на интереси: Шефката на НДК моментално вън

Защо шефката на НДК взема 14 000 евро месечно, както 19 минути първи съобщи? Защото всяка инвестиция й вдига възнаграждението. Затова и служебното Порше, което си е купила да я вози с нашите пари, я прави по-богата. Както и телевизора за 65 000 лева. Също от нашите пари. Всяка от тези глезотии й се води инвестиция, която покачва парите, които взема.

Иначе Андрияна Татарова вече е обявена в конфликт на интереси от съответната комисия - показваме документа като илюстрация.

Ексшефът на НДК Б. Велков напомня:

„В решението на Комисията за противодействие на корупцията ясно е записано, че Татарова е в КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ! Още при заемането на поста тя е била в нарушение и на практика е НЕЛЕГИТИМНО ЗАЕМАЩА поста ИД на Национален дворец на културата - НДК.

От тук на сетне всички действия на този член на СД на НДК са незаконосъобразни!

Предоставям решението на уважаемите медии, Министерство на културата, Министерски съвет на Република България да са запознати, че публична държавна собственост с особено голямо обществено значение се управлява нелигитимно.

Ще продължа с документите, защото изобилието на нарушения блика от всякъде, а документи за това …бол”.

Екип на 19 минути