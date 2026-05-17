Поставят фотокапани в района на х. Рудничар, постоянно ще пази полиция

Институциите предприемат координирани действия след инцидент в Природен парк „Витоша“.

По инициатива на директора на СДВР се проведе междуведомствена среща с участието на представители на столичната полиция, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Природен парк „Витоша“ и Столична община.

Причината - настъпил инцидент в природен парк “Витоша”, в събота, 16 май.

Институциите се запознаха с фактологията около инцидента и набелязаха мерки за защита на туристите. Главен комисар Любомир Николов - директор на СДВР, разпореди районът да бъде обезпечен и обезопасен чрез постоянно присъствие на полиция.

Фактологията, с която СДВР запозна участниците, показва следното:

На 16 май на тел. 112 е получен сигнал за открито тяло на мъж в района на природен парк „Витоша“. Незабавно към мястото са изпратени екипи на Шесто РУ и ЦСМП, които констатират смъртта на 35-годишен мъж. Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар и експерт по едър дивеч.

По първоначални данни от огледа смъртта е настъпила вследствие на нападение от диво животно, предполага се, че става въпрос за мечка.

Участниците в срещата се обединиха за необходимостта от провеждане на проучвателни дейности в района на инцидента. За целта ще се осъществи обход от лица с необходимите познания, ще се поставят фотокапани и ще се извърши облитане с дрон на периметъра.

Според експертни данни в районите на Витоша, Плана и Верила се среща популация от около 18–20 кафяви мечки. В района обитават и други диви животни, сред които сърни, елени, диви прасета и вълци.

В тази връзка институциите напомнят на гражданите да спазват основните правила за безопасност при пребиваване в планината:

- да се движат по възможност на групи;

- да издават шум по време на придвижване;

- да не оставят хранителни отпадъци;

- да избягват отклоняване от маркираните маршрути;

- при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат.

Кафявата мечка по природа избягва контакт с хора. Риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено.

При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи, без резки движения.

До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства институциите препоръчват на гражданите да избягват района на инцидента, съобщават от парк Витоша.

