Поставят фотокапани в района на х. Рудничар, постоянно ще пази полиция

Институциите предприемат координирани действия след инцидент в Природен парк „Витоша“.
По инициатива на директора на СДВР се проведе междуведомствена среща с участието на представители на столичната полиция, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Природен парк „Витоша“ и Столична община.
Причината - настъпил инцидент в природен парк “Витоша”, в събота, 16 май.
Институциите се запознаха с фактологията около инцидента и набелязаха мерки за защита на туристите. Главен комисар Любомир Николов - директор на СДВР, разпореди районът да бъде обезпечен и обезопасен чрез постоянно присъствие на полиция.
Фактологията, с която СДВР запозна участниците, показва следното:
На 16 май на тел. 112 е получен сигнал за открито тяло на мъж в района на природен парк „Витоша“. Незабавно към мястото са изпратени екипи на Шесто РУ и ЦСМП, които констатират смъртта на 35-годишен мъж. Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар и експерт по едър дивеч.
По първоначални данни от огледа смъртта е настъпила вследствие на нападение от диво животно, предполага се, че става въпрос за мечка.
Участниците в срещата се обединиха за необходимостта от провеждане на проучвателни дейности в района на инцидента. За целта ще се осъществи обход от лица с необходимите познания, ще се поставят фотокапани и ще се извърши облитане с дрон на периметъра.
Според експертни данни в районите на Витоша, Плана и Верила се среща популация от около 18–20 кафяви мечки. В района обитават и други диви животни, сред които сърни, елени, диви прасета и вълци.
В тази връзка институциите напомнят на гражданите да спазват основните правила за безопасност при пребиваване в планината:
- да се движат по възможност на групи;
- да издават шум по време на придвижване;
- да не оставят хранителни отпадъци;
- да избягват отклоняване от маркираните маршрути;
- при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат.
Кафявата мечка по природа избягва контакт с хора. Риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено.
При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи, без резки движения.
До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства институциите препоръчват на гражданите да избягват района на инцидента, съобщават от парк Витоша.
Наталия Каменова
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Германия е водещ инвеститор и ...
бТВ Синема 17 май 21:00ч.
Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс