18.05.2026 20:30

Поставят фотокапани в района на х. Рудничар, постоянно ще пази полиция

Институциите предприемат координирани действия след инцидент в Природен парк „Витоша“.


По инициатива на директора на СДВР се проведе междуведомствена среща с участието на представители на столичната полиция, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Природен парк „Витоша“ и Столична община.


Причината - настъпил инцидент в природен парк “Витоша”, в събота, 16 май.


Институциите се запознаха с фактологията около инцидента и набелязаха мерки за защита на туристите. Главен комисар Любомир Николов - директор на СДВР, разпореди районът да бъде обезпечен и обезопасен чрез постоянно присъствие на полиция.


Фактологията, с която СДВР запозна участниците, показва следното:


На 16 май на тел. 112 е получен сигнал за открито тяло на мъж в района на природен парк „Витоша“. Незабавно към мястото са изпратени екипи на Шесто РУ и ЦСМП, които констатират смъртта на 35-годишен мъж. Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар и експерт по едър дивеч.


По първоначални данни от огледа смъртта е настъпила вследствие на нападение от диво животно, предполага се, че става въпрос за мечка.


Участниците в срещата се обединиха за необходимостта от провеждане на проучвателни дейности в района на инцидента. За целта ще се осъществи обход от лица с необходимите познания, ще се поставят фотокапани и ще се извърши облитане с дрон на периметъра.


Според експертни данни в районите на Витоша, Плана и Верила се среща популация от около 18–20 кафяви мечки. В района обитават и други диви животни, сред които сърни, елени, диви прасета и вълци.


В тази връзка институциите напомнят на гражданите да спазват основните правила за безопасност при пребиваване в планината:


       - да се движат по възможност на групи;


       - да издават шум по време на придвижване;


       - да не оставят хранителни отпадъци;


       - да избягват отклоняване от маркираните маршрути;


       - при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат.


Кафявата мечка по природа избягва контакт с хора. Риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено.


При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи, без резки движения.


До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства институциите препоръчват на гражданите да избягват района на инцидента, съобщават от парк Витоша.


Наталия Каменова



