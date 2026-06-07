Столичният квартал "Люлин" остава без топла вода

От днес до 21 юни ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони на ж.к. "Люлин?, съобщи "Топлофикация София“ на интернет страницата си.

Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в отоплителна централа "Люлин“ и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод, за 4 и 5 микрорайон периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг - от 15 до 28 юни.

Извършваните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон, посочват от дружеството.

Мария Пенчева