Тънко черво замени шийния хранопровод при пациент с рак в операцията над 10 часа

Мултидисциплинарен екип, включващ специалисти от три клиники на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ - Клиниката по УНГ болести, Клиниката по коремна хирургия и Клиниката по анестезиология и интензивно лечение - извърши успешно изключително сложна и високоспециализирана оперативна интервенция при пациентка с огромен карцином на шийния хранопровод.

В рамките на операцията, продължила над 10 часа, която се прави за първи път в България, беше извършена автотрансплантация на тънко черво на мястото на шийния хранопровод при 58-годишна жена.

Става въпрос за рядка и технически изключително предизвикателна дори в световен мащаб интервенция, при която след отстраняване на шийния хранопровод се извършва възстановяване на храносмилателния пасаж посредством свободна тънкочревна присадка. За осигуряване на жизнеспособността на трансплантирания сегмент от тънко черво е извършена прецизна микросъдова анастомоза (свързване) между кръвоносните съдове на присадката и шийните съдове на пациентката.

Реконструкцията включва и анастомозиране (свързване) на тънкочревната присадка към фаринкса и към гръдния хранопровод, което позволява анатомично и функционално възстановяване на хранопровода след радикалното онкологично лечение.

Допълнително усложняваща задача е била запазването и на ларинкса на жената, с което качеството й на живот се съхранява напълно (може да говори, да се храни и да диша самостоятелно) въпреки напредналия стадий на заболяването в тази специфична област.

По време на сложната интервенция екипът от УНГ клиниката на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ - доц. д-р Тодор Попов, дм, д-р Любен Димитров, д-р Кристина Комитова и м.с. Ани Спасова извършва радикалното отстраняване на туморното образувание заедно със засегнатите метастатични шийни лимфни възли като осъществява реконструкция на огромния дефект, образувал се в шийната област, чрез автотрансплантация на 20-сантиметров сегмент от тънко черво.

Екипът на доц. д-р Георги Желев, дм с д-р Мирослав Арабаджиев, д-р Тодор Янев и м.с.

Ирина Мишева осигуряват и подготвят тънкочревната присадка за трансплантация заедно с едноетапно възстановяване на чревния пасаж на пациентката, а анестезиологичният екип в лицето на доц. д-р Цветомир Маринов, дм и м.с. Теодора Ранова подържа жизнените показатели по време на изключително сложната, над 10-часова операция.

Месец след интервенцията, пациентката беше изписана от Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ с проходим храносмилателен тракт, в добро състояние и добър дух. Особено важен е фактът, че ларинксът й също е запазен и така тя запазва всички функции в тази област.

Кирил Пламенов