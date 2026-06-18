  
Тънко черво замени шийния хранопровод при пациент с рак в операцията над 10 часа

Свързани новини

18.06.2026 15:43

Тънко черво замени шийния хранопровод при пациент с рак в операцията над 10 часа

Видян 652 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Мултидисциплинарен екип, включващ специалисти от три клиники на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ - Клиниката по УНГ болести, Клиниката по коремна хирургия и Клиниката по анестезиология и интензивно лечение - извърши успешно изключително сложна и високоспециализирана оперативна интервенция при пациентка с огромен карцином на шийния хранопровод.


В рамките на операцията, продължила над 10 часа, която се прави за първи път в България, беше извършена автотрансплантация на тънко черво на мястото на шийния хранопровод при 58-годишна жена.


Става въпрос за рядка и технически изключително предизвикателна дори в световен мащаб интервенция, при която след отстраняване на шийния хранопровод се извършва възстановяване на храносмилателния пасаж посредством свободна тънкочревна присадка. За осигуряване на жизнеспособността на трансплантирания сегмент от тънко черво е извършена прецизна микросъдова анастомоза (свързване) между кръвоносните съдове на присадката и шийните съдове на пациентката.


Реконструкцията включва и анастомозиране (свързване) на тънкочревната присадка към фаринкса и към гръдния хранопровод, което позволява анатомично и функционално възстановяване на хранопровода след радикалното онкологично лечение.


Допълнително усложняваща задача е била запазването и на ларинкса на жената, с което качеството й на живот се съхранява напълно (може да говори, да се храни и да диша самостоятелно) въпреки напредналия стадий на заболяването в тази специфична област.


По време на сложната интервенция екипът от УНГ клиниката на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ - доц. д-р Тодор Попов, дм, д-р Любен Димитров, д-р Кристина Комитова и м.с. Ани Спасова извършва радикалното отстраняване на туморното образувание заедно със засегнатите метастатични шийни лимфни възли като осъществява реконструкция на огромния дефект, образувал се в шийната област, чрез автотрансплантация на 20-сантиметров сегмент от тънко черво.


Екипът на доц. д-р Георги Желев, дм с д-р Мирослав Арабаджиев, д-р Тодор Янев и м.с.


Ирина Мишева осигуряват и подготвят тънкочревната присадка за трансплантация заедно с едноетапно възстановяване на чревния пасаж на пациентката, а анестезиологичният екип в лицето на доц. д-р Цветомир Маринов, дм и м.с. Теодора Ранова подържа жизнените показатели по време на изключително сложната, над 10-часова операция.


Месец след интервенцията, пациентката беше изписана от Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ с проходим храносмилателен тракт, в добро състояние и добър дух. Особено важен е фактът, че ларинксът й също е запазен и така тя запазва всички функции в тази област.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, , , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 24 юни 21:00ч.

Отново на 17 2009 г. ‧ Комедия/Фентъзи ‧ 1 ч 42 мин

Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед

виц на деня


"Моля, не повръщайте под масите! И там има ора..." - Надпис във врачанска кръчма

към хороскоп хороскоп

стрелец

Желанието за движение, нови идеи и разнообразие

Желанието за движение, нови идеи и разнообразие ще

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки