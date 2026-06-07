Тръмп се срещна със Зеленски

Президентите на Украйна, САЩ и Франция Володимир Зеленски, Доналд Тръмп и Еманюел Макрон проведоха отделна среща в рамките на срещата на върха на Г-7.

Подробностите от преговорите не се разкриват. След тази среща Зеленски се присъедини към общата работна сесия на лидерите на страните от Г7, където ключова тема на обсъждането беше войната в Украйна. Работната сесия с участието на Зеленски бе озаглавена "Изграждане на мир и сигурност за Украйна и Европа".

По време на тази среща Тръмп и Зеленски, които не бяха забелязани да се поздравяват, но които организаторите на срещата се надяват да сближат в рамките на преговорния процес, седяха от двете страни на френския президент Еманюел Макрон, съобщава в. "Монд".

Малко по-късно на среща с емира на Катар американският президент потвърди, че вече се е срещнал със Зеленски и определи тази среща като "много добра". По думите му, по-късно ще има още една среща с украинския президент.

Освен това президентът на САЩ призова Русия да сключи мирно споразумение. Той отбеляза, че само през изминалия месец двете страни са загубили около 35 хиляди военнослужещи, а средните месечни загуби възлизат на около 25 хиляди души.

Тръмп коментира и сделката с Техеран, като заяви, че върху Иран "ще се стовари истински ад", ако след подписването на споразумението те продължат разработването на ядрено оръжие. "И не просто с някакви незначителни последствия. Няма дори да говоря какви точно ще бъдат последствията, но те ще бъдат най-сериозните възможни последствия", каза той.