Тръмп заплаши Франция със 100% мита върху виното и шампанското

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Франция, че трябва да премахне 3-процентния данък върху приходите на големите технологични компании, в противен случай американската администрация ще наложи 100% мита върху вноса на френско вино и шампанско, съобщи CNBC.

Заплахата беше отправена дни преди срещата на върха на Г-7, която ще се проведе във френския град Евиан.

"Помолих президента Макрон да не облага американските компании. Ако продължат да го правят, няма да имам друг избор освен да наложа 100% мито върху цялото шампанско и всички вина, които идват от Франция", заяви Тръмп.

Спорният данък беше въведен от Франция през 2019 г. Той предвижда облагане с 3% на приходите, реализирани на френския пазар от големи технологични компании. Сред засегнатите са американските гиганти като Amazon, Meta и Alphabet.

Съединените щати са изключително важен пазар за френските винопроизводители. Около една пета от всички продажби на френско вино в чужбина са насочени към американския пазар, като годишната им стойност достига приблизително 2 млрд. долара.

Кирил Пламенов