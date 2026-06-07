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15.06.2026 12:50

Тръмп заплаши Франция със 100% мита върху виното и шампанското

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Франция, че трябва да премахне 3-процентния данък върху приходите на големите технологични компании, в противен случай американската администрация ще наложи 100% мита върху вноса на френско вино и шампанско, съобщи CNBC.


Заплахата беше отправена дни преди срещата на върха на Г-7, която ще се проведе във френския град Евиан.


"Помолих президента Макрон да не облага американските компании. Ако продължат да го правят, няма да имам друг избор освен да наложа 100% мито върху цялото шампанско и всички вина, които идват от Франция", заяви Тръмп.


Спорният данък беше въведен от Франция през 2019 г. Той предвижда облагане с 3% на приходите, реализирани на френския пазар от големи технологични компании. Сред засегнатите са американските гиганти като Amazon, Meta и Alphabet.


Съединените щати са изключително важен пазар за френските винопроизводители. Около една пета от всички продажби на френско вино в чужбина са насочени към американския пазар, като годишната им стойност достига приблизително 2 млрд. долара.


Кирил Пламенов



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