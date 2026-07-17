Бутат на Радев ГЕРБ-ер с БСП-школовка от разследвания на Кьовеши за шеф на Студентските столове и общежития

Полицейската квота на Цв.Цветанов и верния му шеф на русенския градски ГЕРБ Пламен Нунев опитва да прокара за шеф на апетитната с милионните си обороти държавна фирма Студентски столове и общежития Драгомир Николов. Това ще бъде поредното спорно назначение на новата власт, което трудно се поддава на обяснение, особено при предизборните обещания за антикорупционно и антиолигархично управление. Защо?

Европейската прокуратура е внесла обвинителен акт срещу заподозрян за измама, свързана с проект, съфинансиран с пари от Брюксел по обществена поръчка, проведена от Агенцията по заетостта, докато престарелият бъдещ бос на студентските столове и общежития е неин ръководител. Драгомир Николов обявява търг за доставка на офис мебели.

Според разследването на европрокуратурата фирма – съдържател на къща за гости в Луковит, е излъгала за своя предишен опит, и така печели договор ча стойност 151 000 евро (296 000 лева), от които приблизително 128 700 евро. (252 000 лева) са дошли от бюджета на ЕС. Ако бъде признат за виновен, подсъдимият може да получи до 8 години лишаване от свобода, лаконично обявиха подчинените на Лаура Кьовеши.

Проверка показва, че скандалният договор е сключен през 2020 г. от тогавашния шеф на Агенцията Драгомир Николов. Запознати твърдят, че европрокуратурата разследва и други договори на Николов, който е смятан за протеже на дългогодишния областен координатор на ГЕРБ в Русе Пламен Нунев. За момента обвинения има само за аферата с мебелите, но съвсем скоро се очакват и нови съобщения от хората на Кьовеши, твърдят запознати, както пишат специализирани криминални медии като Биволъ и crime.bgq kf и популярни седмичници като Уикенд.

Пачките с европари, за които сега ще отговаря пред съда, са грабнати от ЕТ „Перла-2013-Галина Любомирова“ на някоя си Галина Димитрова от Луковит. До 2019 г. Галя от Луковит е собственик на слабо посещавана къща за гости в градчето и няма никакви амбиции да започва търговия с мебели..

Поръчката за доставка на офис мебели е част от европроект на Агенцията за мотивиране на младежи да започнат работа. Дейностите по него предвиждат обособяване на места в централните части на градовете, където подчинените на Драгомир Николов да агитират тийнейджърите да посетят бюрата по труда. За да им е удобно на чиновниците, е нужно да се купят преместваеми шатри, сгъваеми столове и маси, телевизори, бюра и други офис мебели. В обявлението за обществената поръчка изрично е посочено, че оферти могат да дават само фирми, които вече са изпълнили поне един подобен договор за доставка на офис оборудване.

Галя и фирмата й „Перла-2013-Галина Любомирова“ нямат предишен опит, но смело подават документи. Оферти има и от десетина други дружества, които имат необходимия опит и експертност. За всеобща изненада обаче печели именно Галя от Луковит.

Още преди отварянето на ценовите оферти, другите участници са отстранени. Мотивите са кой от кой по-безумни. Няколко от фирмите не били уточнили какъв цвят шатра ще доставят.

И това при положение, че от Агенцията настояват да е бял/кремав. Това би трябвало да се подразбира, ама не. Други фирми – какъв ужас! – не били посочили какъв цвят дамаска ще има доставеният от тях „стол конферентен“, а предложили на чиновниците сами да си го изберат.

Но бизнесдамата от Луковит не е силна само в шатрите, а оказва се и в мебелите, където гигантите в бранша не успяват да се преборят с нея.

Конкурентите на Галя правят и друг сериозен „пропуск”. Не уточняват колко точно години е гаранционният срок на бюрата, които искат да доставят. Все едно законовите изисквания да не са ясни. Примерите за подобни „фрапантни“ пропуски, или пък умишлено заяждане, са доста.

Факт е, че накрая е отворена само офертата на „Перла-2013-Галина Любомирова“, с което Галя с къщата за гости в Луковит автоматично печели.

И това не е единственият пример.

По подобен начин госпожата печели и други конкурси на Агенцията по заетостта, докато шеф е напиращият вече като фен на Прогресивна България за нов апетитен началнически пост, разпределящ милиони Драгомир Николов.

Като поръчката за доставка на 110 вътрешни интериорни врати. Тя не включва монтажа, демонтажа и други дейности за подмяната на вратите. За тази поръчка има подадени три оферти – за 57 750, 67 870 и 69 960 лева.

Две от тях са на търговци на врати, а третата – на къщата за гости на Галя. При това тя дава и най-високата цена.

Логично е да загуби, но не. Заради формални пропуски тип „защо си с шапка, защо си без шапка” другите двама участници са отстранени. Накрая печели правилната фирма, а Агенцията плаща над 10 000 лева повече.

Всъщност това са си стотинки в сравнение с другите договори на Галя.

Като доставка на техника, ремонт и строителство в домове за стари хора или сгради на Агенцията.

Сценарият винаги е един и същ. Останалите участници в обществените поръчки предварително се отстраняват, за да спечели който трябва. Само можем да гадаем колко ли по-малко пари щеше да плати Агенцията по заетостта за тези договори, ако в конкурсите имаше конкуренция…

Ще се повтори ли картинката в Студентските столове и общежития, финансирани с щедри дотации от джоба на данъкоплатеца и в кое точно е промяната, която ни обещаваше генерал Радев?

Ще проличи по назначението.

Екип на 19 минути