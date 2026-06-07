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12.06.2026 14:30

Украйна иска още 20 милиарда, за да изгори напълно Русия

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Украйна иска допълнителни 20 милиарда долара от съюзниците си, за да затвърди предимството си над Русия на бойното поле, съобщава Politico, позовавайки се на изявление на висш служител от Министерството на отбраната.


„Всички виждат, че Русия гори, и ние искаме тя да гори още по-горещо, но за да направим това, ни е необходимо финансиране“, каза той.


Изданието отбелязва, че искането за средства ще бъде обявено на 18 юни на следващата среща на Контактната група за отбраната на Украйна. Според източници този въпрос е бил повдигнат и от украинския министър на отбраната Михаил Федоров (на снимката) и други правителствени служители по време на серия от срещи с представители на Норвегия, Швеция, Германия и Канада. Според източника на изданието, всяка съюзническа държава ще бъде помолена да допринесе между 2 и 6 милиарда долара, за да достигне целта от 20 милиарда долара, „това може да бъде или помощ, или заем“.


Помощта за Украйна ще бъде ключов въпрос на срещата на върха на НАТО през юли в Анкара, на която ще присъства украинският президент Володимир Зеленски.


Кирил Пламенов  


                              



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