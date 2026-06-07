Урсула се отказва от битка за трети мандат:"Политико"

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен няма да се кандидатира за трети мандат начело на изпълнителния орган на ЕС, заявиха двама високопоставени служители, цитирани от изданието "Политико" и БТА.

Темата за плановете на Фон дер Лайен за след 2029 г. е била повдигната, когато началникът на нейния кабинет Бьорн Зайберт се опитал да увери присъстващите на частна вечеря висши служители, че планираното от председателя на ЕК преструктуриране на Комисията не е част от мащабно съсредоточаване на власт, отбелязва американската медия.

Според двамата високопоставени служители Зайберт посочил липсата на интерес от страна на Фон дер Лайен към трети мандат като аргумент срещу обвиненията, че реформата е част от по-широк процес на централизация на властта.

Урсула фон дер Лайен е "изцяло съсредоточена върху настоящия мандат и ключовите предизвикателства, пред които Европа е изправена днес", заяви говорител на ЕК в коментар по темата за евентуален трети петгодишен мандат. "Това включва срещата на върха на Г-7 и заседанието на Европейския съвет, които ще се осъществят тази седмица", добави той. По думите му "ще има време за размисъл относно 2029 г. на по-късен етап".

Кирил Пламенов