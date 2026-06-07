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16.06.2026 15:16

Волгин пред ЕП: Кая Калас пилее парите на европейците. Безсмислено ведомство!

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„За да се стигне до мирното споразумение между САЩ и Иран големи усилия положиха… Китай, Пакистан и Катар. И аз се питам къде е Европейският съюз, къде е Европейската служба за външна дейност? Европейските граждани плащаме 1 милиард евро годишно на тази служба а се оказва, че основната й дейност, а именно постигането на мир, я вършат държави извън Европейския съюз.“


Така българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин започна своето изказване в Европейския парламент в дебати, свързани със ситуацията в Близкия изток. В критичния стил на „Европа на суверенните нации“ Волгин описа и дейността на върховния представител на ЕС по външните работи по следния начин:


„А какво прави т.нар. „външна министърка на Европа“? О, да, Кая Калас има много по-важна работа от това да работи за мир в Близкия Изток. Тя мечтае за това как Русия ще се разпадне. Кая Калас и нейната служба не направиха нищо, нито за постигането на мир в Украйна, нито за омиротворяването на Близкия Изток. И затова вече на най-високо европейско равнище се говори за премахването на тази служба.“


Волгин посочи, че единственото, което прави ведомството на Кая Калас, е да пилее парите на европейските данъкоплатци и да работи за милитаризирането на Европа. Резултатът е, че мирът в Близкия Изток се постига пред безпомощните погледи на висшите еврочиновници.


„Абсолютно ненужни са както тези хора, така и техните безсмислени служби“, заключи на финала на изказването си Петър Волгин. Подобни коментари се чуха и от други евродепутати, Кая Калас, която присъстваше на дебатите, беше критикувана от много страни, и дори беше наречена „директор на пиарска служба“.


Радостина Тонева



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