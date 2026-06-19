Връщат отстранен след ЕК-одит за нагласени поръчки и опасни връзки при раздаване на € 82М европари/год. началник на правителствена агенция?

Помните ли Иван 6-те процента, заради отчитането на когото по собствените думи на зам.-кмета на София Н. Барбутов е събирана „лепта” от районните кметове на София? Замът отиде зад решетките с месеци заради това и още си е обвиняем, освен че кметът Терзиев го уволни заради корупционните скандали.

Иван помага, в качеството си на шеф на кабинета на просветния министър Денков, назначен от Румен Радев във втория служебен кабинет Янев, останал при кабинета Петков на ППДБ, при кабинета Гълъб Донев, че и при Денков като премиер, неговият партиен другар Михаил Балабанов да стане шеф на правителствената агенция ЦРЧР. И сега пред новата власт силно се лобира за връщането му.

ЦРЧР работи по европейската програма Еразъм +, като разпределя 82 млн. евро годишно. Които от догодина с новия бюджет ще станат 150 000 000 евро.

Не можем да повярваме, че по време на тези управления минаването на проект през агенцията е струвало до 40% на кандидата, както се говори в политическите среди, та сега пуснати подобни проекти не могат и да се отчетат, понеже са калпаво писани и още по-калпаво изпълнени, та и инфлацията е изяла немалко.

Само се обръщаме към фактите.

А именно 2 одита, под надзора на Европейската комисия, които установяват 2 ужасяващи ФАКТА:

Първият е нагасена поръчка на близка до управлението фирма, която се опита да оспори резултатите и загуби и пред ВАС. Т.е. фактът е безспорен и де юре, и де факто.

Вторият е наличието на доказани връзки между пускащите и оценяващите проекти и кандидатите. Дали това доказва 40% връщане?

Нека да видим за какво иде реч по първия факт:

В началото на 2024 г. Европейската комисня сигнализира за нередности в българската Национална агенция по програма „Еразьм+" по отношение на процедурата за отпускане на безвъзмездни средства и възлагането на обществена порьчка за организиране на събития. Сезира се от медиите, както от нас би могла да го стори родната прокуратура например...

В проверката/одита на организираната обществена поръчка по времето на М.Балабанов като шеф се установява, че г-жа Димка Михайлова-Радева - главен секретар на ЦРЧР в качеството й на лице, упьномощено по реда на Закона за обществение порьчки от публични взложители сыгласно ул. 6, ал. 1, т. 44 от ЗК е допуснала при взлагането на обществена порьчка за организиране и провеждане на сьбития и сыпьтстващи дейности, на територията на Република Былария за нуждите на ЦРЧР, да бъде изготвена методика за оценка на офертите, която не защитава интересите на вьзложителя и е позволила фаворизиране на конкретен участник в процедурата.

Кой е участникът?

Фирмата по същото време печели поръчки, по странно стечение на обстоятелствата, точно в Министерствата на образованието и на туризма.

В едното министерство Иван Модев е шеф на кабинета на министър, а после премиер Денков, а в другото сестра му е заместник-министър, после съветник в политическия кабинет на министъра, като лично се интересува честичко от хода на процедурата, ако се вярва на наши източници от ведомството.

В момента тя отново е заместник-министър на туризма, върнал се „на бял кон” с Прогресивна България, след като предишния път беше на поста от името на БСП при кабинета Петков и поостана в служебните на сегашния вицепремиер Донев.

За същата фирма е нагласена, както се твърди в заключенията на одита, поръчката в ЦРЧР. Тя обжалва и губи на всички инстанции, както сочи проверка на делото.

Ние сме писали неведнъж по темата. Всеки може да се върне и да прочете в архива на 19min.media. Хубаво е, че Европейската комисия и Върховният административен съд са потвърдили, че написаното от нас е вярно.

Името на фирмата е гръмко, почти колкото на Националната агенция от Петрохан. Но не за нея ни е думата, а за ЦРЧР и един модел, срещу който новата власт бе избрана, за да се бори. А би било жалко точно тя да го възстанови...

По-интересно е, че надзорът над обществените поръчки в момента на доказано ориентираната към определен печеливш е на началника на ресорния отдел Информационен. На поста тогава е Деа Рашкова, която по случайност е твърде близка на шефа на агенцията ЦРЧР тогава М. Балабанов. Сами се сещате.

Случайност, случайност, колко да е сучайност?

Така плавно преминаваме към втория факт: одитът под надзора на Европейската комисия установява нередности, свързани с оценителния процес на проектни предложения по програма „Еразьм +*, администрирана от ЦРЧР.

Установена е свързаност между одобрените вьншни оценители и служители на рьководни дльжности в ЦРЧР.

Конкретно са посочени тогавашният директор на дирекция Селекция, договориране и отчитане и началникът на отдел по акредитация и селекция и договориране.

Информацията от Брюксел е 100%.

Тези хора са отстранени, но усилено се лобира новата власт да ги върне.

Как работи системата, която явно много иска да се върне, за да обсеби пак големите европари, които и сега са 10 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ ЦЕЛИЯ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА РЕКЛАМА НА БЪЛГАРИЯ.

Просто е. От 130 оценители, са оставени реално да работят от 15 до 20. По отработената схема ти на мене – аз на тебе, печелившите кандидати се посочват от едната страна и се оценяват, както следва от другата. И впоследствие едната страна възлага на другата нови и нови проекти за оценка, което се и заплаща доста добре.

Извън подозренията за връщане на суми от печелившите кандидати, които на този ДОКАЗАНО нереден начин на работа, за огромно съжаление, няма как логически да не звучат доста убедително.

Независимо дали става въпрос за 40%, което са над 32 000 000 евро годишно, или са 30%, или пък са „само” 6%, колкото са били в София, понеже дори 6-те процента се равняват на 5 000 000 евро. Годишно. Нелоша сума. Особено, ако е разделена сред малък брой хора.

Екип на 19 минути