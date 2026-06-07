Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев на магистрала „Тракия“

Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала "Тракия", след като дал положителен полеви тест за наркотици.
Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112. Според информацията от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.
Незабавно реагирали служители на "Магистрална полиция", които спрели автомобила за проверка. В превозното средство се намирал Стоян Колев.
На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен за кокаин, а това се вижда от клип, публикуван от самия него в Instagram.
Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очакват след лабораторните изследвания.
Проверка на оръжието, което той размахва във видеото, показала, че то е за еърсофт.
Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място, потвърдиха за NOVA от Областната дирекция на полицията.
Кирил Пламенов
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