ФИФА отмени червен картон на US футболист след намеса на Тръмп

Американският национал Фоларин Балогун ще може да играе в осминафинала на САЩ срещу Белгия, след като ФИФА временно спря наказанието му от един мач.
Балогун беше изгонен с червен картон в двубоя срещу Босна и Херцеговина на 1 юли, което автоматично го лиши от право на участие в следващата среща. Според ABC News президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с президента на ФИФА Джани Инфантино с искане случаят да бъде преразгледан.
В неделя ФИФА обяви, че спира изпълнението на санкцията за изпитателен срок от една година. Ако през този период Балогун извърши подобно нарушение, наказанието ще бъде възстановено.
Решението предизвика недоволство в Белгия, откъдето заявиха, че дисциплинарният кодекс предвижда автоматично наказание след червен картон. От американската федерация приветстваха решението, а Тръмп благодари на ФИФА, че е „поправила една голяма несправедливост“.
Осминафиналът между САЩ и Белгия е в понеделник в Сиатъл.
На снимката: Популярно меме в социалните мрежи
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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
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