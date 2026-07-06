ФИФА отмени червен картон на US футболист след намеса на Тръмп

Американският национал Фоларин Балогун ще може да играе в осминафинала на САЩ срещу Белгия, след като ФИФА временно спря наказанието му от един мач.

Балогун беше изгонен с червен картон в двубоя срещу Босна и Херцеговина на 1 юли, което автоматично го лиши от право на участие в следващата среща. Според ABC News президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с президента на ФИФА Джани Инфантино с искане случаят да бъде преразгледан.

В неделя ФИФА обяви, че спира изпълнението на санкцията за изпитателен срок от една година. Ако през този период Балогун извърши подобно нарушение, наказанието ще бъде възстановено.

Решението предизвика недоволство в Белгия, откъдето заявиха, че дисциплинарният кодекс предвижда автоматично наказание след червен картон. От американската федерация приветстваха решението, а Тръмп благодари на ФИФА, че е „поправила една голяма несправедливост“.

Осминафиналът между САЩ и Белгия е в понеделник в Сиатъл.

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