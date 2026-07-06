  
Йодегор даде палките на Холанд, а нападателят поведе празненствата на Норвегия

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06.07.2026 11:04

Йодегор даде палките на Холанд, а нападателят поведе празненствата на Норвегия (Видео)

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Капитанът на Норвегия Мартин Йодегор отстъпи централната роля на Ерлинг Холанд по време на празненствата след историческата победа на Норвегия с 2:1 над Бразилия на осминафиналите на Световното първенство 2026, като му подаде барабанните палки с думите: „Take it away, Erling“ („Давай, Ерлинг!“). Нападателят на „Манчестър Сити“ пое ритъма пред съотборниците и феновете, а моментът бързо се превърна в един от най-коментираните в социалните мрежи.



Видеото беше публикувано от официалния профил на националния отбор на Норвегия и показва отличната атмосфера в състава след успеха, като жестът на Йодегор към Холанд беше възприет като символ на силното единство в отбора.


Снимка: Ройтерс


Кирил Пламенов


 



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