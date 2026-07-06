Йодегор даде палките на Холанд, а нападателят поведе празненствата на Норвегия (Видео)

Капитанът на Норвегия Мартин Йодегор отстъпи централната роля на Ерлинг Холанд по време на празненствата след историческата победа на Норвегия с 2:1 над Бразилия на осминафиналите на Световното първенство 2026, като му подаде барабанните палки с думите: „Take it away, Erling“ („Давай, Ерлинг!“). Нападателят на „Манчестър Сити“ пое ритъма пред съотборниците и феновете, а моментът бързо се превърна в един от най-коментираните в социалните мрежи.
Видеото беше публикувано от официалния профил на националния отбор на Норвегия и показва отличната атмосфера в състава след успеха, като жестът на Йодегор към Холанд беше възприет като символ на силното единство в отбора.
Снимка: Ройтерс
Кирил Пламенов
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