Норвегия би Бразилия и е на 1/4-финал на Мондиала

Суперзвездата на Манчестър Сити Холанд донесе с 2 невероятни гола за 10 минути - 79-ата и 89-ата, победа на своята Норвегия срещу Бразилия. Той изравни Меси и Мбапе на върха на класацията по попадения на световното първенство по футбол със 7 точни удара в мрежата.

Норвегия надигра с организация и владеене на топката фаворитите, които не можаха да намерят път към вратата на противника.

Скандинавците са на четвърт-финал на световното първенство. Това е първо за тях участие в тази фаза на Мондиал в историята. Норвегия има шанс да стигне и до полуфинала, където винаги бива пускан един отбор - аутсайдер, още повече - тимът носи екипите на Nike. Американският спортен гигант облича и супер фаворита Франция. За първенство в САЩ това не изглежда малък коз...

Крайният резултат от мача 2:1 беше оформен в последната минута на добавеното време от дузпа. Реализира я ветеранът Неймар, който малко преди това си изкара жълт картон.

Вероятно това беше и последният му мач на Мондиал в неговата футболна кариера. Неймар не можа да сдържи сълзите си, безпомощно седнал на тревата на стадиона Ню Йорк/Ню Джърси, където ще се играе и финалът на шампионата, с който със сигурност е мечтал да увенчае своя звезден път.

Пламен Веселинов