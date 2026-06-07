Меси ще започне титуляр за Аржентина срещу Алжир

Аржентинският нападател Лионел Меси е готов за първия мач на световното първенство, след като се възстанови от разтежение на лявото подколянно сухожилие, съобщава ElDesmarque, цитиран от БТА.
38-годишният футболист ще изведе "гаучосите" в първия мач на Мондиал 2026 срещу Алжир, насрочен за 17 юни в Канзас Сити.
Капитанът на световните шампиони тренира със съотборниците си повече от десет дни и вече е в отлично физическо състояние.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
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